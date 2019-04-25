Телефон-банан Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp

В прошлом году бренд Nokia возродил легендарный телефон-банан, который также предлагается и на российском рынке.



Помимо этого, на рынок вышли и пару других кнопочных телефонов бренда. Похоже, в Nokia серьезно подошли к делу, ведь в обычных телефонах стали появляться приложения, используемые в смартфонах.

Так, в Nokia 8110 4G уже имеется поддержка приложений YouTube и Twitter, а теперь телефон-банан Nokia 8110 4G получил и поддержку популярного во всем мире мессенджера WhatsApp.

Эта возможность появилась у пользователей с обновление версии 15.00.17.03.

Стоит отметить, что поддержка WhatsApp ранее была доступна на телефоне, но только на территории Индии, а теперь такая возможность стала доступна для всех.