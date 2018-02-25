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HMD Global официально представила возрожденный Nokia 8110 — «банан»

25.02.2018 20:22

У компании Nokia в свое время было несколько культовых телефонов и среди них конечно модель 3310, которую сейчас можно купить в современной интерпретации в любом салоне мобильной связи.

Возродили Nokia 3310 ровно год назад, и как оказалось в мире смартфонов еще остались поклонники кнопочных моделей, об этом свидетельствует статистика продаж возрожденной модели.

Но теперь серию возрожденных культовых телефонов пополнил еще и слаейдер Nokia 8110.

Сегодня в нулевой день открытия выставки Mobile World Congress (MWC), компания HMD Global представила возрожденный «банан».

Именно так в свое время называли Nokia 8110, который для многих стал известен по фильму «Матрица», где один из героев использует именно эту модель.

Вот только возрожденная модель не стала премиальной как это было у оригинала, наоборот она является бюджетным вариантом со сдвигающейся вниз частью корпуса и по цене 79 евро. Стоит отметить, что новая Nokia 8810 представлена в ярко желтом цвете – цвете банана.


Технически аппарат поддерживает 4G и у него уже установлена Smart Feature OS. Конечно эта версия ОС не делает кнопочный слайдер «умным» телефоном, но по заявлению HMD Global в нем будут установлены Google Assistant, Google Поиск, Google Карты, Facebook и Twitter. Также в дальнейшем может появится и магазин приложений от сторонних разработчиков.

В Nokia 8810 установили процессор Qualcomm Mobile Platform 205, 4 ГБ встроенной памяти, 512 Мб оперативной, 2 Мп камеру и 2,4-дюймовый QVGA экран. Старт продаж Nokia 8810 намечен на май, аппарат будет предлагаться по цене 79 евро.

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