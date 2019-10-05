Sony начала продажи компактного флагмана Sony Xperia 5

Компактных размеров смартфон был представлен в начале сентября, а теперь компания объявила о старте его продаж.

Как известно, Sony Xperia 5 стал еще одной моделью во флагманской линейке.

Его на старте продаж предлагают с подарком в виде дорогих наушников WF-1000XM3, прочем для покупки модель доступна пока только в Великобритании.

Там модель оценили в 700 фунтов стерлингов. То есть на европейском рынке смартфон обойдется в 750 евро.

Также на британском рынке Sony Xperia 5 у оператора EE доступна даже с подарком в видео PlayStation 4 и подпиской на PlayStation Plus.