Sony начала продажи компактного флагмана Sony Xperia 5

Sony начала продажи компактного флагмана Sony Xperia 505.10.2019 21:48
Компактных размеров смартфон был представлен в начале сентября, а теперь компания объявила о старте его продаж.
Как известно, Sony Xperia 5 стал еще одной моделью во флагманской линейке.
Его на старте продаж предлагают с подарком в виде дорогих наушников WF-1000XM3, прочем для покупки модель доступна пока только в Великобритании.
Там модель оценили в 700 фунтов стерлингов. То есть на европейском рынке смартфон обойдется в 750 евро.
Также на британском рынке Sony Xperia 5 у оператора EE доступна даже с подарком в видео PlayStation 4 и подпиской на PlayStation Plus.
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