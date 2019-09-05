Новый смартфон был представлен на IFA 2019 в Берлине и представляет собой новую версию, которая дополняет флагманскую линейку.

Sony выпустила компактный флагман Sony Xperia 5, который получил 6,1-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9 выполненный по технологии OLED.

Помимо этого, в компании заявили, что экран имеет поддержку технологии Bravia и алгоритм X1, а все это позволит просматривать изображения в формате HDR.

Основной для новинки стал процессор Snapdragon 855. Для покупки Sony Xperia 5 предложат в версии 6/128 ГБ, а аккумулятор в нем будет на 3 140 мАч.

Из других особенностей устройства стоит отметить еще и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В продажу смартфон поступит в октябре и тогда же будут объявлены цены.