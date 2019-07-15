Сегодня инсайдеры раскрыли подробные характеристики о смартфонах Honor 9X и Honor 9X Pro.

Эти модели будут представлены 23 июля, но уже сегодня были названы и характеристики, и даже стоимость смартфонов в разных конфигурациях.

Наряду с этим стало известно, что смартфоны Honor серии X будут выпускаться ещё как минимум 5 лет. Об этом свидетельствуют зарегистрированные торговые названия.

В частности, компания запатентовала целый ряд названий для линейки Honor X, в числе которых Honor 10X, 20X, 30Х, 40X и 50X.

Если учитывать, что на рынок ежегодно выходит одна модель в базовом исполнении, то линейка рассчитана на пять лет минимум.