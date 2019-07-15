Стали известны характеристики и цены на смартфоны Honor 9X и 9X Pro

Презентация новых смартфонов от Honor состоится 23 июля, но инсайдер уже раскрыл информацию о технических характеристиках смартфонов и их цены.

23 июня китайская компания проведет презентацию Honor 9X и 9X Pro. Это будут смартфоны со сканером отпечатка пальца на боковой грани и без поддержки NFC.

Инсайдеру удалось узнать, что в будущих новинках установят дисплеи, произведенные компанией Tianma, а матрицу экрана будет прикрывать стекло Gorilla Glass 3, при этом вот тыльную сторону смартфонов сделают из поликарбоната.

Сообщается, что в Honor 9X установят 6,39-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей. На тыльной стороне будет размещена тройная камера с основным 24 Мп датчиком. «Сердцем» устройства станет процессор Kirin 810.

Памяти в смартфоне будет 6 или 8 ГБ в зависимости от версии, а постоянной памяти будет 64 или 128 ГБ. Аккумулятор в Honor 9X установят на 4000 мАч.

Honor 9X Pro получит экран 6,59-дюйма. Его разрешение будет как в младшей версии смартфона. Разница в старшей версии будет в датчике камеры (48 Мп) и памяти.

В Китае Honor 9X будет предлагаться за $200 в версии 6/64 ГБ, $230 в модификации 6/128 ГБ, а за $260 можно будет купить версию с 8/128 ГБ.

Honor 9X Pro оценили в $260 за 8/64 ГБ и $290 за конфигурацию 8/128 ГБ. Самая максимальная версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти будет стоить $335.