Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 108, 16 и 12 Мп датчики

Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 108, 16 и 12 Мп датчики25.08.2019 14:40
Ранее уже сообщалось, что в Xiaomi Mi Mix 4 будет установлен датчик на 108 Мп от компании Samsung.
Но кроме него в смартфоне установят еще два или три датчика изображения, и теперь известно какие.
Информатор Xiaomishka показал, какие модули получит основная камера смартфона Mi Mix 4 (по слухам устройство выйдет под другим названием).
Помимо 108 Мп основной камеры флагманский смартфон получит матрицы на 16 и 12 Мп.
Первая будет сверхширокоугольная, а вторая является телеобьективом.
Возможно будет еще один датчик для измерения глубины сцены, но его пока не подтвердили.
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