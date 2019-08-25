Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 108, 16 и 12 Мп датчики

Ранее уже сообщалось, что в Xiaomi Mi Mix 4 будет установлен датчик на 108 Мп от компании Samsung.

Но кроме него в смартфоне установят еще два или три датчика изображения, и теперь известно какие.

Информатор Xiaomishka показал, какие модули получит основная камера смартфона Mi Mix 4 (по слухам устройство выйдет под другим названием).

Помимо 108 Мп основной камеры флагманский смартфон получит матрицы на 16 и 12 Мп.

Первая будет сверхширокоугольная, а вторая является телеобьективом.

Возможно будет еще один датчик для измерения глубины сцены, но его пока не подтвердили.