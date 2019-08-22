Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix

Как выяснилось, права на такую торговую марку принадлежат другой компании, а китайская Xiaomi проиграла суд.

Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Ранее уже ходили слухи о закрытии линейки, но они не были обоснованы. Впрочем, это не означает, что производитель откажется от смартфонов.

Они выйдут, но вероятно получат уже другие названия. В самой компании данную информацию пока никак не комментируют.