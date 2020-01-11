Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro появился на новых фотографиях

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro появился на новых фотографиях11.01.2020 22:10
В сети распространили новые изображения смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который будет представлен в этом месяце.
Вместе с фотографиями была названа и дата анонса – 23 января.
Согласно данным источника, опубликовавшего фотографии рекламной листовки, в свободной продаже флагманские смартфоны появятся уже 6 марта.
Судя по снимкам, Xiaomi Mi 10 в версии Pro получит камеру с оформлением, подобным тому, который использовали в Lumia 1020.
Экран в аппарате загнут на края и имеет очень тонкие рамки сверху и снизу. Напомним, ранее источник опубликовал почти все характеристики аппарата.
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