Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro появился на новых фотографиях

В сети распространили новые изображения смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который будет представлен в этом месяце.



Вместе с фотографиями была названа и дата анонса – 23 января.

Согласно данным источника, опубликовавшего фотографии рекламной листовки, в свободной продаже флагманские смартфоны появятся уже 6 марта.

Судя по снимкам, Xiaomi Mi 10 в версии Pro получит камеру с оформлением, подобным тому, который использовали в Lumia 1020.

Экран в аппарате загнут на края и имеет очень тонкие рамки сверху и снизу. Напомним, ранее источник опубликовал почти все характеристики аппарата.