Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Инсайдеры распространили подробные характеристики и даже узнали цены на смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Итак, смартфон Xiaomi Mi 10, о котором раскрыто подробностей больше, чем о старшей версии, будет оснащен OLED экраном диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц.

Работать новинка будет на процессоре Snapdragon 865, за счет которого она получит поддержку сетей пятого поколения. Также в аппарате предложат модуль NFC.

Что касается автономности, то за нее ответит на 4 500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 40 Вт или беспроводной на 30 Вт.

Помимо этого, смартфон получит еще и обратную беспроводную зарядку. Что касается камеры, то в основной предложат сразу четыре модуля, среди которых Sony IMX686 на 64 МП, а также вспомогательные на 20, 12 и 5 Мп. В камере еще окажется 30-кратный цифровой зум.

Для покупки Xiaomi Mi 10 предложат в версиях 8/128 ГБ, а также в версиях с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Цены будут варьироваться от 430 до 575 долларов.

Старшая версия, как сообщается, будет отличаться мощностью беспроводной зарядки, а также камерой. Известно, что главным модулем в камере Mi 10 Pro будет 108 Мп датчик.

Также он может отличаться процессором и емкостью аккумулятора. Оперативной памяти в нем будет 12 ГБ, тогда как встроенной предложат от 128 до 512 ГБ. Цены на этот аппарат окажутся в пределах от 545 до 645 долларов.