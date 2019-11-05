Смартфон Samsung Galaxy A51 получит 48-Мп камеру и АКБ на 4000 мАч

Преемник смартфона Galaxy A50, как ожидается, будет представлен в начале следующего года.

Пока же инсайдеры сообщают новые подробности о модели, которая выйдет под названием Galaxy A51. Ожидается, что эта модель окажется не менее популярной, чем ее предшественник.

Согласно последним данным, Samsung Galaxy A51 получит 48-Мп камеру и АКБ на 4000 мАч, что очень неплохо для устройства такого ценового сегмента.

Также аппарату приписывают чип Exynos 9611 с графическим процессором Mali-G72 MP3, 6,5-дюймовый AMOLED и 32-мегапиксельную селфи-камеру, расположенную в каплевидном вырезе.

Ранее уже сообщалось, что в Индии Galaxy A51 запустили в тестовое производство. Предполагается, что работать аппарат будет на ОС Android 10 с One UI 2.0.