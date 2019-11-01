Samsung начала производство недорого бестселлера Galaxy A51

Предполагалось, что аппарат будет представлен в начале следующего года, но новые данные указывают, что аппарат дебютирует до конца этого года.

Как выяснили инсайдеры, Samsung уже начала производство недорого бестселлера Galaxy A51, сборка которого осуществляется на предприятии в Индии.

Предполагается, что именно в Индии смартфон, который придёт на смену Galaxy A50, впервые будет представлен, причем презентация ожидается в конце года.

По предварительным данным, Galaxy A51 будет основан на том же процессоре, что и предшественник, а именно на чипе Exynos 9611.

Исходя из этого можно предположить, что компания предложит другие улучшения, в том числе связанные с камерой.