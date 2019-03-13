Смартфон Huawei P30 Pro протестировали на AnTuTu

Новинка, которая будет представлена только 26 марта, уже появилась в AnTuTu, где была протестирована с результатом 286 152 баллов.

Вместе с тем появились и новые данные по характеристикам самой мощной версии смартфона из линейки, которая будет представлена еще и моделями Huawei P30 и P30 Lite.

К слову о последнем «Астера» сегодня упоминала, так как модель показали на рекламных рендерах, только китайской версии.

Что касается Huawei P30 Pro, то он имеет экран с разрешением 2340 x 1080, процессор Kirin 980, а также смартфон получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

К тому же на задней панели новинки будет камера разрешением 40 Мп, тогда как для селфи предложат камеру на 32 Мп.