Huawei P30 Lite показали на рекламных рендерах до анонса

Накануне в Сети распространили рекламные рендеры, на которых показан смартфон Huawei Nova 4e, а последним оказался аппарат Huawei P30 Lite. Именно такое название будет носить глобальная версия смартфона.



Huawei Nova 4e в Китае будет представлен уже завтра 14 марта. Новинка будет предлагаться в трех цветах, среди которых градиентный голубой, белый и черный.

Смартфон получил 6,15-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2312 пикселей. В каплевидном вырезе на лицевой панели будет расположена камера с разрешением 32 Мп и это уже достоверно известно и подтверждено.

Что касается основой камеры, то она по предварительным данным, будет тройная и расположится вертикально. В камере будут модули на 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели. Из других характеристик известно, что смартфон получит процессор Kirin 710, а за автономную работу будет отвечать аккумулятор на 3240 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки.