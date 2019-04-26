Складной iPhone с выдвижной селфи-камерой показали на видео

Рано или поздно американская компания представит свой складной экран, так как она уже не раз патентовала подобное устройство.



Пока же в Apple готовят следующее поколение iPhone, которые будут представлены в сентябре, а также ведет работу над внедрением в них модемов для работы в сетях пятого поколения.

Иными словами пока о выпуска складного аппарата речи не идет, но это не помешало дизайнерам подготовить рендерное видео, в котором продемонстрировано такое устройство.

По задумке авторов видео, складной iPhone получил название iFlex и выдвижную селфи-камеру. Основную камеру расположили вертикально на корпусе и получилось довольно необычно и красиво.

В целом концепт дизайнеров компании ConceptsCreator получился довольно неплохим.