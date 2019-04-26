В Сети уже не раз публиковали различные макеты, показывая как приблизительно будет выглядеть новое поколение iPhone.

Инсайдер OnLeaks собрал всю известную о iPhone XI информацию и подготовил рендерное видео. Так, появилось видео с реалистичными макетами нового iPhone XI, а точнее модели iPhone XI Max.

Инсайдер уверяет, что именно так и будет выглядеть смартфон, презентация которого состоится в сентябре.

То есть в устройстве останется «монобровь», которая возможно станет немного меньше, а возможно будет такой же как и в актуальных моделях.

Основным изменением станет появление тройной основной камеры, которую расположат в квадратном модуле.

