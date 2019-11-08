Самый тонкий неубиваемый смартфон выходит на рынок

Несколько дней назад компания Oukitel провела презентацию своего нового неубиваемого смартфона.

Его особенностью стал обычный дизайн, которые не является привычным для такого типа устройства.

Аппарат с названием Oukitel Y1000 получил звание самого тонкого неубиваемого смартфона. Более подробно о модели «Астера» писала ранее.

Теперь в компании анонсировали его скорый выход на рынок, опубликовав новые рекламные материалы с демонстрацией новинки.

Устройство поступит в продажу на китайском рынке 11 ноября. В этот день там будет проходить грандиозная распродажа, приуроченная Дню Холостяка.

В этот период Oukitel Y1000 будут продавать по сниженной цене – 99,99 долларов.