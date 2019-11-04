Презентован самый тонкий неубиваемый и недорогой смартфон Oukitel Y1000

Oukitel представила ударопрочный смартфон с защитой IP68 по очень низкой цене.

Компания решила выпустить защищенный аппарат, но в классическом дизайне, где нет прорезиненных вставок и других атрибутов брутальных смартфонов.

Устройство под названием Oukitel Y1000 выглядит как обычный смартфон, но он не боится воды и пыли, а также заявлено, что пластиковый корпус смартфона защитит его от падений. Толщина новинки 11,2 мм, а его вес 212 г.

Аппарат получил не самую лучшую начинку. Так, в устройстве установили процессор MediaTek MT6580, который даже не поддерживает 4G.

Позже появится версия смартфона, в которой уже будет работать связь четвертого поколения, но этот аппарат получит название Y1000 Pro.

Оперативной памяти в представленном устройстве 2 ГБ, а постоянной памяти 32 ГБ. На задней панели установлена двойная камера с основным датчиком на 8 Мп и вспомогательным на 2 Мп.

Фронтальный модуль на 5 Мп, а встроенная батарея имеет емкость 3600 мАч. Экран смартфона диагональю 6 дюймов с разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9. В характеристиках указано, что матрицу дисплея закрывает стекло Asahi.

Oukitel Y1000 в продаже появится в шести цветах. Его можно будет купить за 130 долларов, но до 11 ноября предлагают заказать смартфон за 100 долларов.