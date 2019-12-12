Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A71

Samsung помимо Galaxy A51 показала еще старшую модель — Galaxy A71. Внешне эти смартфоны похожи, но вот по «железу» A71 значительно лучше, чем A51.

В основе Galaxy A71 лежит процессор Snapdragon 730, который позволит играть в требовательные игры. Также у смартфона более крупный экран — 6,7 дюйма, против 6,5-дюймового у A51.

Дисплей Super AMOLED с отверстием в верхней части под фронтальную камеру разрешением 32 Мп.

Основная камера состоит из четырёх датчиков, среди которых основной на 64 Мп, а остальные на 12, 5 и 5 Мп. Сканер отпечатка пальца в новинке под экраном.

Памяти аппарат получил 6 или 8 ГБ ОЗУ, а флеш-накопитель будет предлагаться только на 128 ГБ.

В смартфоне батарею установили на 4000 мАч, и заражается она через USB Type-C. Также в смартфоне оставили 3,5 мм разъём для наушников. Когда Galaxy A71 поступит в продажу пока неизвестно.