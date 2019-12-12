Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A71

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.57 EUR/RUB: 70.46 BTC/USD: 7215.69

12 : четверг

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung представила смартфон Samsung Galaxy A71

12.12.2019 17:24

Samsung помимо Galaxy A51 показала еще старшую модель — Galaxy A71. Внешне эти смартфоны похожи, но вот по «железу» A71 значительно лучше, чем A51.

В основе Galaxy A71 лежит процессор Snapdragon 730, который позволит играть в требовательные игры. Также у смартфона более крупный экран — 6,7 дюйма, против 6,5-дюймового у A51.

Дисплей Super AMOLED с отверстием в верхней части под фронтальную камеру разрешением 32 Мп.

Основная камера состоит из четырёх датчиков, среди которых основной на 64 Мп, а остальные на 12, 5 и 5 Мп. Сканер отпечатка пальца в новинке под экраном.

Памяти аппарат получил 6 или 8 ГБ ОЗУ, а флеш-накопитель будет предлагаться только на 128 ГБ.

В смартфоне батарею установили на 4000 мАч, и заражается она через USB Type-C. Также в смартфоне оставили 3,5 мм разъём для наушников. Когда Galaxy A71 поступит в продажу пока неизвестно.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги