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Компания Samsung представила новый бестселлер Galaxy A51

12.12.2019 17:00

Samsung сегодня провела презентацию, где показала Galaxy A51, который на рынке сменит популярную модель Galaxy A50.

Купить новинку можно будет в конце месяца, но не в России (когда смартфон появится в нашем регионе пока неизвестно).

О Galaxy A51 до презентации было известно практически все. В аппарате установили 6,5-дюймовый с разрешением 2400х1080 пикселей. В верхней части дисплея в отверстии по центру находится фронтальная камера с датчиком на 32 Мп.

Сканер отпечатка пальца в аппарате расположен под дисплеем.
На тыльной стороне Galaxy A51 есть большой блок для основной камеры с четырьмя датчиками. Основной объектив получил датчик на 48 Мп, а остальные оснащены фотомодулями на 12, 5+5 Мп.

Под «капотом» представленного смартфона находится фирменный процессор Exynos 9611, от 4 до 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Батарея предлагается на 4000 мАч с проддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

В продажу Galaxy A51 поступит с установленной операционной системой Android 10 и новой оболочкой One UI 2.

Продажи Galaxy A51 начнутся 27 декабря. Пока известна только цена за версию с 6 ГБ памяти, и то только для Вьетнама. Тут ее будут предлагать за 345 долларов.

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