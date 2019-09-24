Samsung представила новую камеру с самыми маленькими пикселями

Samsung выпускает 64 Мп датчик изображения, который устанавливают в китайские смартфоны, а еще корейская компания создала 108 Мп сенсор, а он дебютировал сегодня на смартфоне Mi Mix Alpha.

Теперь корейская компания разработала сенсор ISOCELL Slim GH1, в котором размер пикселя составляет 0,7 микрометра.

Разрешение нового датчика 43,7 Мп, а это очень много для такого маленького сенсора, который в будущем будет использоваться в смартфонах.



ISOCELL Slim GH1 будет устанавливаться с фронтальной стороны смартфонов. Сейчас компания предоставляет 32 Мп фронтальный датчик с размером пикселя 0,8 мкм.

Кто первым получит ISOCELL Slim GH1 пока неизвестно, но скорее всего это будет китайский аппарат, так как Samsung не спешит использовать свои разработки в собственных смартфонах.

Производство ISOCELL Slim GH1 стартует в конце года, а первые устройства появятся в первом квартале 2020 года.