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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Xiaomi представила необычный смартфон Mi Mix Alpha за 2 800 долларов

24.09.2019 12:54

Представленный смартфон Mi Mix Alpha оказался не только революционными, но также и очень дорогим.

На большой презентации Xiaomi показала телевизоры, смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G за $519, новые зарядки и очень необычный смартфон Mi Mix Alpha.
Эта модель непохожа на другие смартфоны мировых производителей, так как в ней установили дисплей, который оборачивает весь аппарат.

За счет такого решения площадь экрана занимает 180% всей площади смартфона. Все характеристики дисплея компания не стала раскрывать, но показала, как с таким экраном можно взаимодействовать.

Фронтальной камеры в устройстве нет. Селфи придется делать на основную камеру, которая расположена на керамической вставке условно задней панели.

Основной датчик камеры на 108 Мп от компании Samsung, а два других фотодатчика на 20 и 12 Мп.

На презентации также продемонстрировали возможности 108 Мп камеры. С таким разрешением можно делать снимки и увеличивать их без потери качества.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти.

Батарея в модели на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Звук в смартфоне передается через экран, что не удивительно, ведь сейчас такая технология успешно используется в смартфонах.

Сам корпус в аппарате выполнили из титанового сплава, а задняя панель с блоком камер создана из керамики.

В целом Mi Mix Alpha можно назвать самым необычным смартфоном 2019 года, при этом он позиционируется как концепт, который будет выпущен ограниченным тиражом.

В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.


Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G за 519 долларов

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