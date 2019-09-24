Xiaomi представила необычный смартфон Mi Mix Alpha за 2 800 долларов

Представленный смартфон Mi Mix Alpha оказался не только революционными, но также и очень дорогим.

На большой презентации Xiaomi показала телевизоры, смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G за $519, новые зарядки и очень необычный смартфон Mi Mix Alpha.

Эта модель непохожа на другие смартфоны мировых производителей, так как в ней установили дисплей, который оборачивает весь аппарат.

За счет такого решения площадь экрана занимает 180% всей площади смартфона. Все характеристики дисплея компания не стала раскрывать, но показала, как с таким экраном можно взаимодействовать.

Фронтальной камеры в устройстве нет. Селфи придется делать на основную камеру, которая расположена на керамической вставке условно задней панели.

Основной датчик камеры на 108 Мп от компании Samsung, а два других фотодатчика на 20 и 12 Мп.

На презентации также продемонстрировали возможности 108 Мп камеры. С таким разрешением можно делать снимки и увеличивать их без потери качества.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти.

Батарея в модели на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт. Звук в смартфоне передается через экран, что не удивительно, ведь сейчас такая технология успешно используется в смартфонах.

Сам корпус в аппарате выполнили из титанового сплава, а задняя панель с блоком камер создана из керамики.

В целом Mi Mix Alpha можно назвать самым необычным смартфоном 2019 года, при этом он позиционируется как концепт, который будет выпущен ограниченным тиражом.

В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.



MIX Alpha show

Source Weibo pic.twitter.com/c6tdGZrQMN — Ice universe (@UniverseIce) 24 сентября 2019 г.



