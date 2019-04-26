Несколько дней назад известные специалисты iFixit опубликовали материал после того, как разобрали гибкий смартфон Galaxy Fold и выдвинули предположение, по какой причине экраны в устройстве могут выходить из строя.

Однако руководство Samsung, похоже посчитало, что такой материал не должен находится в свободном доступе.

В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.

В свою очередь iFixit пошли на встречу корейской компании и уже удалили все материалы, связанные с разборкой смартфона.