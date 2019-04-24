Названа причина поломки складного Samsung Galaxy Fold

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.79 EUR/RUB: 71.75 BTC/USD: 5572.66

24 мая : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Названа причина поломки складного Samsung Galaxy Fold

24.04.2019 17:40

Пока в компании Samsung приостановили продажи гибкого смартфона Galaxy Fold и выясняют причины, по которым возникают проблемы с экраном в устройстве, специалисты iFixit уже разобрали его и выяснили это раньше.


Напомним, что производитель разослал журналистам и блогерам Galaxy Fold для обзоров и тестирования, но уже через несколько дней по разным причинам в смартфонах перестали частично или полностью работать экраны.

В некоторых случаях причина оказалась явной, так как не стоило снимать пленку, которая оказалась частью экрана.

При этом в iFixit, после разборки аппарата, смогли назвать причину поломок экранов Samsung Galaxy Fold.

Специалисты сразу же напомнили, что OLED-экраны являются очень хрупкими и малейшее внешнее воздействие может их выводить из строя, включая сильное давление, попадание кислорода и влажности.

Еще негативно на них влияет пыль, которая в результате и стала причиной поломок в Samsung Galaxy Fold.

Дело в том, что складной механизм очень своеобразный и его не получается сделать герметичным, в связи с чем в нем присутствуют минимальные зазоры, через которые пыль попадает в корпус и даже возможно под защитную пленку.

Эксперты полагают, что в местах, где есть зазоры может быть мембрана, призванная защитить от попадания пыли, но не факт, что она будет работать должным образом.

То есть со временем пыль накапливается вокруг петель и в результате начинает контактировать с экраном, что и становится причиной его выхода из строя.

Также в iFixit говорят, что бугорки в районе механизма на экране, которые обнаружили после нескольких дней использования журналисты, могут являться скоплением пыли, что и стало причиной частичного отказа  экрана в работе.

Еще одной вероятной причиной назвали складку на месте изгиба, недостаточная высота которой также может оказаться причиной поломок дисплея.

Она предназначена для того, чтобы края самого дисплея не касались рамки. В результате специалисты пришли к выводу, что одной конкретной причины поломки быть не может, так как она возникает по ряду факторов.

Гибкий Samsung Galaxy Fold порадовал своей автономностью

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги