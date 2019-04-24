Названа причина поломки складного Samsung Galaxy Fold

Пока в компании Samsung приостановили продажи гибкого смартфона Galaxy Fold и выясняют причины, по которым возникают проблемы с экраном в устройстве, специалисты iFixit уже разобрали его и выяснили это раньше.



Напомним, что производитель разослал журналистам и блогерам Galaxy Fold для обзоров и тестирования, но уже через несколько дней по разным причинам в смартфонах перестали частично или полностью работать экраны.

В некоторых случаях причина оказалась явной, так как не стоило снимать пленку, которая оказалась частью экрана.

При этом в iFixit, после разборки аппарата, смогли назвать причину поломок экранов Samsung Galaxy Fold.

Специалисты сразу же напомнили, что OLED-экраны являются очень хрупкими и малейшее внешнее воздействие может их выводить из строя, включая сильное давление, попадание кислорода и влажности.

Еще негативно на них влияет пыль, которая в результате и стала причиной поломок в Samsung Galaxy Fold.

Дело в том, что складной механизм очень своеобразный и его не получается сделать герметичным, в связи с чем в нем присутствуют минимальные зазоры, через которые пыль попадает в корпус и даже возможно под защитную пленку.

Эксперты полагают, что в местах, где есть зазоры может быть мембрана, призванная защитить от попадания пыли, но не факт, что она будет работать должным образом.

То есть со временем пыль накапливается вокруг петель и в результате начинает контактировать с экраном, что и становится причиной его выхода из строя.

Также в iFixit говорят, что бугорки в районе механизма на экране, которые обнаружили после нескольких дней использования журналисты, могут являться скоплением пыли, что и стало причиной частичного отказа экрана в работе.

Еще одной вероятной причиной назвали складку на месте изгиба, недостаточная высота которой также может оказаться причиной поломок дисплея.

Она предназначена для того, чтобы края самого дисплея не касались рамки. В результате специалисты пришли к выводу, что одной конкретной причины поломки быть не может, так как она возникает по ряду факторов.