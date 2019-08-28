Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

Samsung в августе представила свой большой смартфон со стилусом, а следующий флагман компании будет показан только в первом квартале 2020 года.

Именно на Samsung Galaxy S11 сейчас и сфокусировали инсайдеры.

Недавно один информатор заявил, что не следует поклонникам покупать Samsung Galaxy Note10, так как у Galaxy S11 камера будет намного лучше и она произведет революцию.

Теперь Ишан Агарвал сообщает, что корейская компания готовит три модели Galaxy S11, которые проходят под номерами SM-G981, SM-G986, SM-G988 и все они получат 5G.

Также инсайдер узнал про новый Galaxy Fold. Как оказалось, он получит модельный номер SM-F700F, при том что первая генерация гибкого смартфона обозначается как SM-F900F.

Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.