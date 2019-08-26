Инсайдер призывает не покупать Galaxy Note10, а дождаться Galaxy S11

Специалисты DxOMark назвали Samsung Galaxy Note10 лучшим камерофоном, но как пишет сетевой информатор Ice Universe в Samsung Galaxy S11 камера будет еще лучше.

Ничего конкретного Ice Universe про будущий смартфон Galaxy S11 не назвал, но указал что в камере флагмана будет реализовано то, что он раньше нигде не видел.

Возможно в дальнейшем Ice Universe и раскроет некоторые данные про возможности камеры, но пока информатор призвал поклонников корейкой компании воздержаться от покупки Galaxy Note10 и дождаться Galaxy S11.