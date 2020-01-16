Samsung Galaxy S20 протестировали в бенчмарке Geekbench

В Geekbench был протестирован смартфон с модельным номером Samsung SM-G981U.

Это на самом деле Samsung Galaxy S20 5G, и теперь точно известно, какой у него процессор и сколько установлено оперативной памяти.

Согласно данным Geekbench, аппарат получит процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 10.

С таким «железом» смартфон в однопоточном тесте набрал 923 балла, а при активации всех ядер процессора производительность смартфона в Geekbench составила 3267 баллов.

Напомним, презентация серии смартфонов Samsung Galaxy S20 состоится 11 февраля.

Для этого корейская компания организует мероприятие Galaxy Unpacked Event 2020, на котором еще могут представить новый раскладной смартфон Galaxy Flip Z.