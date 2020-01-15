В Samsung придумали, как защитить гибкий экран Samsung Galaxy Flip Z

О том, что корейская компания разрабатывает новую «раскладушку» с гибким экраном стало известно еще в начале декабря.

Недавно стало известно, как она будет называться — Samsung Galaxy Flip Z, а теперь раскрыты ее некоторые особенности.

Главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах сообщил, что гибкий экран раскладного смартфона будет закрывать стекло, а поверх него нанесут пластик.

Таким образом, экран смартфона будет надежно защищён от повреждений.

Еще сообщается, что в Samsung Galaxy Flip Z установят батарею на 3300 мАч и прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 855.

Презентация Galaxy Flip Z должна состоятся 11 февраля, а в этот день будут представлены и другие смартфоны компании.