Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до презентации

Инсайдер под ником Ice Universe раскрыл большое количество данных про будущую линейку смартфонов серии Samsung Galaxy S20.

Теперь инсайдер заявляет, что Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до анонса, так как в китайском смартфоне будут установлена 120 Гц матрица.

В Galaxy S20 будет тоже такой экран, но по данным источника частота 120 Гц будет работать только в режиме 1080р.

При активации максимального разрешение экрана, частота обновления матрицы дисплея Galaxy S20 опустится до привычных 60 Гц.

Недавно «АСТЕРА» писала, что в OnePlus 8 Pro будет 120 Гц экран, причем его производить будет компания Samsung.