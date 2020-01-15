Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до презентации

Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до презентации15.01.2020 20:30
Инсайдер под ником Ice Universe раскрыл большое количество данных про будущую линейку смартфонов серии Samsung Galaxy S20.
Теперь инсайдер заявляет, что Samsung Galaxy S20 проиграл OnePlus 8 Pro еще до анонса, так как в китайском смартфоне будут установлена 120 Гц матрица.
В Galaxy S20 будет тоже такой экран, но по данным источника частота 120 Гц будет работать только в режиме 1080р.
При активации максимального разрешение экрана, частота обновления матрицы дисплея Galaxy S20 опустится до привычных 60 Гц.
Недавно «АСТЕРА» писала, что в OnePlus 8 Pro будет 120 Гц экран, причем его производить будет компания Samsung.
В Сеть утекли «живые» фотографии флагманского Samsung Galaxy S20+
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