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14 февраля : вторник

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OnePlus 8 получит экран с частотой обновления кадров 120 Гц

14.01.2020 12:24

OnePlus на своей конференции OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting рассказала про 120 Гц экран для будущих смартфонов компании.
Новую матрицу начнут устанавливать в OnePlus 8 и как было сказано, в ней будет очень высокая скорость обновления 120 Гц.

Сейчас в смартфонах OnePlus устанавливаются панели с частотой 90 Гц.

Производством OLED-панели типа Fluid Display для OnePlus 8 будет заниматься компания Samsung, которая для китайского производителя будет выпускать эксклюзивное решение с фирменными технологиями.

На конференции еще было сказано, что новые экраны для смартфонов получат сенсор со считыванием 240 Гц, а это увеличит скорость реагирования экрана на прикосновение.

Помимо этого, матрицы типа Fluid Display для OnePlus 8 получат высокую цветопередачу, которая превысить показатель JNCD у флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и Apple iPhone 11 Pro Max.

Ранее мы писали, что 90-герцовые экраны не нужны пользователям.

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