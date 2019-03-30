Samsung Galaxy S10 с 5G оказался тяжелее обычного Galaxy S10

Серия Samsung Galaxy S10 уже продается по всему миру, но теперь корейская компания готовит к выходу Samsung Galaxy S10 с модемом 5G.

Это по сути будет тоже Galaxy S10, но с встроенным 5G модемом, причем ожидается, что он будет не от компании Qualcomm. Скорее всего корейская компания разработала собственный модем.

Недавно стало известно об еще одной отличительной особенности обычного Galaxy S10 и Galaxy S10 5G.

Как оказалось, последний будет весить 208 граммов при том что Galaxy S10 весит 198 граммов.

Откуда прибавка в 10 граммов пока неизвестно, возможно смартфон утяжеляет новый модем и антенна. Накануне сообщалось, что Galaxy S10 5G будет стоить около 80 тысяч рублей.