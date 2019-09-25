Samsung Galaxy S 11 получит большой подэкранный сканер

Samsung свой новый флагманский смартфон должна представить в первом квартале 2020 года, и чем ближе к презентации, тем больше появляется информации и будущем устройстве.

Ранее сообщалось, что Galaxy S 11 (предположительное название) получит 100 Мп камеру, и инновационные функции для фотосьемки.

Теперь сообщается, что в устройстве будет установлен большой подэкранный сканер отпечатка пальца.

Сейчас в Galaxy S 10 установлен сканер, площадь которого составляет 36 мм2, а в Galaxy S 11 сканер увеличится до 64 мм2.

Источник смартфону еще призывает экран «водопад» с частотой обновления 90 или 120 Гц.

Ранее «АСТЕРА» писала, что в 2020 году линейку смартфонов Galaxy S и Note объединят в одну под общим названием Galaxy One.