Samsung Galaxy S 11 получит большой подэкранный сканер

Samsung Galaxy S 11 получит большой подэкранный сканер25.09.2019 19:52
Samsung свой новый флагманский смартфон должна представить в первом квартале 2020 года, и чем ближе к презентации, тем больше появляется информации и будущем устройстве.
Ранее сообщалось, что Galaxy S 11 (предположительное название) получит 100 Мп камеру, и инновационные функции для фотосьемки.
Теперь сообщается, что в устройстве будет установлен большой подэкранный сканер отпечатка пальца.
Сейчас в Galaxy S 10 установлен сканер, площадь которого составляет 36 мм2, а в Galaxy S 11 сканер увеличится до 64 мм2.
Источник смартфону еще призывает экран «водопад» с частотой обновления 90 или 120 Гц.
Ранее «АСТЕРА» писала, что в 2020 году линейку смартфонов Galaxy S и Note объединят в одну под общим названием Galaxy One.
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 100-Мп камеру и оптический зум
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