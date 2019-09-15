Samsung может вместо Galaxy Note 11 и Galaxy S 11 выпустить Galaxy One

Лидер рынка смартфонов в будущем может объединить флагманские серии, такие данные приводит авторитетный информатор Эван Бласс.

По словам источника, в Samsung рассматривают вариант слияния двух серий — Galaxy Note и S, а вместо них в 2020 году может выйти смартфон под названием Galaxy One.

Он появится вместо Galaxy S11. Сейчас этой модели приписывают поддержку 5G, революционную камеру и новое поколение OLED дисплея.

Презентация следующего флагмана от Samsung должна состояться в первом квартале 2020 года.