Южнокорейская компания Samsung регулярно патентовала и продолжает подавать заявки на новые патенты, в которых описывают разные дизайны и решения в складных смартфонах.

Как известно, оформление патента в большинстве случаев является формальностью и зачастую запатентованные решения так и остаются существовать на бумаге.

Совсем недавно в продажу поступил Samsung Galaxy Fold, которые вопреки всем прогнозам оказался востребованным и на него даже наблюдается дефицит.

В компании, к слову, в следующем году будут в несколько раз увеличивать объёмы производства, о чем сообщалось ранее.

Однако уже в Сети начали говорить о преемнике Samsung Galaxy Fold, которого условно называют Samsung Galaxy Fold.

По информации источника, его разработка уже ведется, а кодовое название смартфона звучит как Bloom.

По некоторым данным, Samsung Galaxy Fold 2 будет «раскладушкой», как Motorola RAZR, а его основной экран получит размер 6,8 дюйма.

В этом экране реализуют отверстие для фронтальной камеры. Помимо этого сообщается, что в устройстве будет установлено два аккумулятора, а еще они получат поддержку быстрой зарядки на 25 Вт.

Другие подробности пока не приводят. Предполагается, что Samsung Galaxy Fold 2 будет представлен в следующем году, возможно в феврале или марте.