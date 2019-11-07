Новый складной смартфон Galaxy Fold дебютировал в начале 2019 года, и только месяц назад он официально поступил в продажу.

Есть несколько факторов, которые указывали, что большой популярностью такие аппараты не будут пользоваться.

Во-первых, это высокая стоимость аппарата, а во-вторых, данная технология еще «сырая» и требует доработки.

Но на деле все оказалось не так уж и плохо. В компании Samsung изучили спрос на Galaxy Fold и с уверенностью заявили, что в следующем году однозначно будут увеличивать объёмы производства.

Samsung в 10 раз увеличит объёмы производства складных смартфонов к концу 2020 года.

Только до конца этого года корейский производитель намерен отгрузить 500 тыс. смартфонов, а в следующем году объёмы вырастут до 5-6 млн единиц.