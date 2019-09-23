Роскомнадзор намерен представить результаты блокировки Telegram

Роскомнадзор в течение года предоставит отчет о работе системы для блокировки Telegram и запрещенного контента.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, служба сейчас занимается созданием системы, которая будет блокировать контент, основываясь не только на IP-протокол, но также и другие параметры.

Подробностей пока не раскрывают, но было сказано, что заблокировать Telegram новая система пока не может, но она способна нарушить его работу.

Ранее «АСТЕРА» писала, что оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени.