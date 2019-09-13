Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Роскомнадзор начал распространять оборудование для блокировки мессенджера Telegram. Операторы его уже устанавливают, а первое тестирование оборудования будут проводить в Тюмени.

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

Тестирование будет проводиться «на реальных пользователях».

За время тестов должны выяснить, как оборудование справляется со своими задачами и какие у него могут возникнуть неполадки.

Отправленное на тесты оборудование соответствует исполнению закона о «суверенном интернете». Напомним, что почти вся часть положений этого закона вступит в силу 1 ноября 2019 г.

Представители операторов отметили, что ранее Роскомнадзор уже тестировал свое оборудование для блокировок, но тогда это проводилось не на реальных абонентах.