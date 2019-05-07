Redmi представит новый ноутбук вместе с флагманским смартфоном

Об этом рассказал авторитетный инсайдер в социальной сети, говоря о новых продуктах бренда от компании Xiaomi.

Если верить источнику, то Redmi представит новый ноутбук вместе с новым флагманом. Впрочем, то, что под брендом Redmi будут выпускать разные продукты ранее говорили сами представители компании.

Никаких подробностей о ноутбуке не приводится. Что касается нового флагманского смартфона марки, то его название держат в строжайшем секрете.

Ранее в Сети появлялось рекламное изображение, где было указано, что новинка получит название Redmi Х, но позже глава бренда ее опроверг.

Накануне сетевые источники уверенно сообщали, что новинка будет называться Redmi K20 Pro, но и эти данные не были подтверждены.