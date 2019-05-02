Глава Redmi опроверг данные о названии флагмана Redmi Х

Накануне зарубежный источник в Сети распространил довольно правдоподобное изображение, в котором показали официальный рендер нового смартфона на экране, возможно, ноутбука, а также сфотографированный вживую новый флагман Redmi.

На якобы официальном рендере присутствовало название Redmi X.

Однако уже сегодня на эти данные отреагировал глава Redmi, который в социальной сети назвал изображение фейком и опроверг данные о том, что новый смартфон получит название Redmi Х.

Таким образом, название новинки по-прежнему неизвестно, а в Сети бюджетный флагман с топовым процессором называют Redmi 855.