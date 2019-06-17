Realme может скоро представить смартфон Realme 4

Компания Realme в начале весны провела презентацию своих смартфонов Realme 3, но похоже уже сейчас производитель активно разрабатывает модель Realme 4.

Инсайдеры в Сети распространили видеоролик, в котором засветилась коробка от еще непредставленного смартфона. Впрочем, не исключено, что это фейковые данные.

Судя по распространенной информации, в устройстве будет двойная основная камера, а также на задней панели будет находиться и сканер отпечатков пальцев.

Напомним, что недавно бренд Realme дебютировал на российском рынке сразу с тремя смартфонами.