Realme может скоро представить смартфон Realme 4

Realme может скоро представить смартфон Realme 417.06.2019 16:05
Компания Realme в начале весны провела презентацию своих смартфонов Realme 3, но похоже уже сейчас производитель активно разрабатывает модель Realme 4.
Инсайдеры в Сети распространили видеоролик, в котором засветилась коробка от еще непредставленного смартфона. Впрочем, не исключено, что это фейковые данные.
Судя по распространенной информации, в устройстве будет двойная основная камера, а также на задней панели будет находиться и сканер отпечатков пальцев.
Напомним, что недавно бренд Realme дебютировал на российском рынке сразу с тремя смартфонами.
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