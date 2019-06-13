Бренд Realme дебютировал в России с тремя новыми смартфонами

О том, что новый бренд компании Oppo стало известно еще в конце мая, когда крупная торговая площадка допустила утечку информации.



При этом теперь бренд Realme не только дебютировал в России, но будет представлена сразу тремя новыми смартфонами, среди которых Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.

Последний является самым доступным устройством и оценен от 6 990 рублей за вариант 2/16 ГБ. Также этот аппарат предложат в версии 3/32 ГБ.

Он имеет 6,1-дюймовый экран, оснащен двойной камерой, процессором MediaTek Helio P22 и батареей на 4 000 мАч.

Для покупки новинку предлагают в цвете черный и синий бриллиант. Чуть дороже россиянам предложат модель Realme 3, работающей на процессоре MediaTek Helio P70.

В этом смартфоне аккумулятор имеет емкость уже 4 230 мАч, а экран в модели 6,2-дюймовый. Основная камера имеет датчики на 13 и 2 Мп, а фронтальная оснащена 13-мегапиксельным модулем.

В России Realme 3 оценили от 10 990 рублей за вариант 3/32 ГБ и 12 990 рублей за конфигурацию 4/64. Ну и третьей самой топовой новинкой из представленных становится Realme 3 Pro, оцененный от 15 990 рублей за вариант 4/64 ГБ.

Вторая версия этого смартфона имеет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а оценена она в 17 990 рублей. Эта модель имеет уже процессор Snapdragon 710, батарею на 4045 мАч и 6,3-дюймовый экран. Камера для селфи имеет разрешение 25 Мп, а основная получила датчики на 16 и 5 Мп.