Разработчики WhatsApp упростили групповые звонки для iPhone

Разработчики WhatsApp упростили групповые звонки для iPhone20.12.2018 18:43
Разработчики WhatsApp пересмотрели метод запуска групповых звонков, который стал проще, но пока доступен не для всех пользователей сервиса.
Как сообщает Phone Arena, в новом обновлении WhatsApp для устройств под управлением iOS появилась изменённая вкладка «Звонки».
Теперь пользователю достаточно нажать на кнопку вызова и выбирать с кем нужно организовать разговор. Доступны два варианта — голосовой звонок и видеосвязь.
Пока нововведение работает только на «яблочных» смартфонах, а когда оно появится на Android-смартфонах неизвестно.
Ранее сообщалось, что WhatsApp стал доступен на Android-планшетах в качестве бета-версии.
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