Разработчики WhatsApp упростили групповые звонки для iPhone

Разработчики WhatsApp пересмотрели метод запуска групповых звонков, который стал проще, но пока доступен не для всех пользователей сервиса.

Как сообщает Phone Arena, в новом обновлении WhatsApp для устройств под управлением iOS появилась изменённая вкладка «Звонки».

Теперь пользователю достаточно нажать на кнопку вызова и выбирать с кем нужно организовать разговор. Доступны два варианта — голосовой звонок и видеосвязь.

Пока нововведение работает только на «яблочных» смартфонах, а когда оно появится на Android-смартфонах неизвестно.

Ранее сообщалось, что WhatsApp стал доступен на Android-планшетах в качестве бета-версии.