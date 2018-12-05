WhatsApp стал доступен на Android-планшетах в качестве бета-версии

WhatsApp стал доступен на Android-планшетах в качестве бета-версии05.12.2018 18:38
WhatsApp считается самым популярным мессенджером в мире, но за всю его историю он никогда не был рассчитан на планшеты под управлением Android.
Разработчики WhatsApp решили исправить это и в Google Play уже доступна бета-версия приложения для устройств с большой диагональю экрана.
Приложение пока доступно только для тех, кто подключен к бета-тестированию WhatsApp, а для его установки нужно чтобы в планшете была поддержка SIM-карты.
Те кто уже опробовал WhatsApp для планшетов отметили, что сообщения между смартфоном и планшетом не синхронизируются.
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