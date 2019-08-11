Раскрыта внешность новой версии флагманского смартфона LG

Пару дней назад компания LG рассказала, что готовит новую версию своего флагманского смартфона LG G8 ThinQ.

Новинка получит название G8X и будет представлена на выставке IFA 2019 в Берлине. Между тем инсайдерам удалось выяснить, какая внешность будет в новинке.

На основании полученных данных и были опубликованы рендерные изображения, а также смартфон показали на видео.

Габариты модели будут 159,3 x 75,8 x 8,5 мм, а экран получит размер 6,2 дюйма.

Можно предположить, что работать устройство будет на процессоре Snapdragon 855 Plus, а в его экране будет встроен сканер отпечатков пальцев.

