Этой осенью LG представит новую версию LG G8x ThinQ

В компании официально анонсировали некий новый вариант смартфона с названием LG G8x ThinQ.

Модели G8 ThinQ и G8s ThinQ были представлены в начале года, а теперь производитель готовит к дебюту модель LG G8x ThinQ, которая дебютирует на IFA 2019.

Последняя будет проходить в начале следующего месяца. Название для новинки уже зарегистрировано в Южной Корее и Европе.

Официальных подробностей о смартфоне не раскрывают, но есть вероятность, что это будет некая игровая модель, для которой будет использован процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Помимо нового процессора, ожидаются и другие изменения в сравнении с обычными флагманами.