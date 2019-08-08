Этой осенью LG представит новую версию LG G8x ThinQ

Этой осенью LG представит новую версию LG G8x ThinQ08.08.2019 20:52
В компании официально анонсировали некий новый вариант смартфона с названием LG G8x ThinQ.
Модели G8 ThinQ и G8s ThinQ были представлены в начале года, а теперь производитель готовит к дебюту модель LG G8x ThinQ, которая дебютирует на IFA 2019.
Последняя будет проходить в начале следующего месяца. Название для новинки уже зарегистрировано в Южной Корее и Европе.
Официальных подробностей о смартфоне не раскрывают, но есть вероятность, что это будет некая игровая модель, для которой будет использован процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus.
Помимо нового процессора, ожидаются и другие изменения в сравнении с обычными флагманами.
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