Qualcomm и Intel начали активно защищать компанию Huawei

Qualcomm и Intel начали активно защищать компанию Huawei17.06.2019 15:59
В следующем месяце производители электронных компонентов будут опубликовывать финансовый отчет за второй квартал текущего года.
Эта стандартная процедура, которая как привило влияет на стоимость акций компаний, но в связи с политикой правительства США американские компании и их инвесторы могут остаться недовольны работой во втором квартале.
Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что американские производители микропроцессоров, уже стараются договориться с правительством, чтобы те сняли ограничения для нормальной работы с Huawei.
Стоит отметить, что Huawei является крупнейшим в мире производителем и только в 2018 году он у Qualcomm, Intel и Micron Technology закупил компонентов на сумму $11 млрд.
Broadcom уже снизила прогноз спроса на свою продукцию из-за запрета работы с Huawei, и это очень сильно не понравилось инвесторам, так как акции производителя упали сразу 9%.
Аналогичная ситуация может возникнуть и у Qualcomm, Intel и Micron Technology, а также других американских производителей.
Huawei в свою очередь разрабатывает собственную операционную систему, и намерена выпустить процессор созданный на собственном ядре.
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