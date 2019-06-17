Qualcomm и Intel начали активно защищать компанию Huawei

В следующем месяце производители электронных компонентов будут опубликовывать финансовый отчет за второй квартал текущего года.

Эта стандартная процедура, которая как привило влияет на стоимость акций компаний, но в связи с политикой правительства США американские компании и их инвесторы могут остаться недовольны работой во втором квартале.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что американские производители микропроцессоров, уже стараются договориться с правительством, чтобы те сняли ограничения для нормальной работы с Huawei.

Стоит отметить, что Huawei является крупнейшим в мире производителем и только в 2018 году он у Qualcomm, Intel и Micron Technology закупил компонентов на сумму $11 млрд.

Broadcom уже снизила прогноз спроса на свою продукцию из-за запрета работы с Huawei, и это очень сильно не понравилось инвесторам, так как акции производителя упали сразу 9%.

Аналогичная ситуация может возникнуть и у Qualcomm, Intel и Micron Technology, а также других американских производителей.

Huawei в свою очередь разрабатывает собственную операционную систему, и намерена выпустить процессор созданный на собственном ядре.