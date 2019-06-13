Huawei совместно с другими компаниями тестирует замену Android

Оказалось, что китайская компания ведет разработку и тестирование собственной операционной систему не самостоятельно.

Как оказалось, с компанией в рамках этого проекта сотрудничают такие производители смартфонов как Xiaomi, Oppo и Vivo, пишет Gazetadaily.ru.

Недавно стало известно, что Huawei выпустила первую партию смартфонов с новой ОС, которая предназначена для тестирования.

Сегодня стало известно, что Huawei совместно с другими компаниями уже тестирует замену Android. Помимо производителей смартфонов, бренду помогает еще и крупный в Китае интернет-провайдер Tencent.

Еще китайские СМИ сообщили, что им удалось посмотреть на программное обеспечение и протестировать его. Журналисты заявили, что операционная система Huawei работает на 60% быстрее, чем Android.

О том, что новая ОС работает быстрее заявили и в самой компании, однако пока никаких доказательств этому нет. Ранее в Сети публиковали скриншоты с новой ОС, которая внешне похожа на своего конкурента.