Процессор Kirin 1000 дебютирует в смартфоне Huawei Mate 40

Новый процессор дебютирует на флагманской серии Huawei Mate 40, но ее представят только через год, ведь Huawei Mate 30 был показан совсем недавно и в Китае этот смартфон продается несколько дней.

Huawei ведет разработку платформы Kirin 1000. Пока известно, что процессор получит 5 нм архитектуру, но по данным Huawei Central, в чипе будет использоваться ядро Cortex-A77, тогда как в Kirin 990 используют Cortex-A76.

Презентация Kirin 1000 пройдет во второй половине 2020 года. В смартфонах платформу начнут устанавливать с выходом Huawei Mate 40.

До этого времени китайская компания будет использовать в своих мощных смартфонах только Kirin 990.