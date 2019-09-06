Huawei на IFA 2019 представила процессор Kirin 990

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6 октября : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Huawei на IFA 2019 представила процессор Kirin 990

06.09.2019 20:24

Huawei в Берлине на выставке IFA 2019 представила самый быстрый процессор Kirin 990, который разработали по 7-нм процессу FinFet EUV и он в микросхеме смартфона занимает на 36% меньше места, чем флагманский Snapdragon 855.
За счет 7-нм процесса новый чип не только физически меньше, но его также легче охлаждать, а его энергопотребление на 20% ниже других платформ.

Kirin 990 уже создан с 5G. Встроенный модем пятого поколения способен загружать данные со скоростью 2,3 Гбит/с, а отдавать до 1,25 Гбит/с.

Помимо этого модем получил отдельный нейрочип, который следит за качеством сигнала и переключает автоматически каналы в случае плохого приема сигнала.

Таким образом, уровень качества сигнала будет на 19% лучше, чем у конкурентов.

На презентации было сказано, что Kirin 990 на 10% быстрее, чем Snapdragon 855. Встроенная графика Mali-G76 на 6% быстрее, чем у Snapdragon и на 20% эффективнее.

Huawei будет выпускать Kirin 990 с 5G и 4G. В первом случае будет использоваться два ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц, еще 2 ядра A76 с частотой 2,36 ГГц и 4 ядра А55 на 1,95 ГГц.

В версии с 4G применят 2 ядра A76 на 2,86 ГГц, 2 ядра A76 на 2,09 ГГц и 4 ядра А55 на 1,86 ГГц.

Также версии процессоров будут отличаться нейронным процессором.

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