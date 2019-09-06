Huawei на IFA 2019 представила процессор Kirin 990

Huawei в Берлине на выставке IFA 2019 представила самый быстрый процессор Kirin 990, который разработали по 7-нм процессу FinFet EUV и он в микросхеме смартфона занимает на 36% меньше места, чем флагманский Snapdragon 855.

За счет 7-нм процесса новый чип не только физически меньше, но его также легче охлаждать, а его энергопотребление на 20% ниже других платформ.

Kirin 990 уже создан с 5G. Встроенный модем пятого поколения способен загружать данные со скоростью 2,3 Гбит/с, а отдавать до 1,25 Гбит/с.

Помимо этого модем получил отдельный нейрочип, который следит за качеством сигнала и переключает автоматически каналы в случае плохого приема сигнала.

Таким образом, уровень качества сигнала будет на 19% лучше, чем у конкурентов.

На презентации было сказано, что Kirin 990 на 10% быстрее, чем Snapdragon 855. Встроенная графика Mali-G76 на 6% быстрее, чем у Snapdragon и на 20% эффективнее.

Huawei будет выпускать Kirin 990 с 5G и 4G. В первом случае будет использоваться два ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц, еще 2 ядра A76 с частотой 2,36 ГГц и 4 ядра А55 на 1,95 ГГц.

В версии с 4G применят 2 ядра A76 на 2,86 ГГц, 2 ядра A76 на 2,09 ГГц и 4 ядра А55 на 1,86 ГГц.

Также версии процессоров будут отличаться нейронным процессором.