Процессор Huawei Kirin 990 может определять частоту дыхания и сердечного ритма

Huawei на видео показала возможности своего нового процессора Kirin 990, который был представлен 6 сентября.

Этот чип по заявлению производителя, мощнее чем Snapdragon 855, но как оказалось процессор еще способен разработчикам открыть совершенно новые возможности.

В ролике продемонстрировали, как Kirin 990 через фронтальную камеру способен заменить датчик сердечного ритма, к тому же он может определить частоту дыхания.

В этом сложном процессе задействован искусственный интеллект и специальное программное обеспечение.

Дебют Kirin 990 должен состоятся на Mate 30 и возможно уже там будут реализованы возможности, продемонстрированные в видео. Презентация Mate 30 и Mate 30 Pro состоится 19 сентября.

