Процессор Huawei Kirin 990 может определять частоту дыхания и сердечного ритма

Процессор Huawei Kirin 990 может определять частоту дыхания и сердечного ритма07.09.2019 23:59
Huawei на видео показала возможности своего нового процессора Kirin 990, который был представлен 6 сентября.
Этот чип по заявлению производителя, мощнее чем Snapdragon 855, но как оказалось процессор еще способен разработчикам открыть совершенно новые возможности.
В ролике продемонстрировали, как Kirin 990 через фронтальную камеру способен заменить датчик сердечного ритма, к тому же он может определить частоту дыхания.
В этом сложном процессе задействован искусственный интеллект и специальное программное обеспечение.
Дебют Kirin 990 должен состоятся на Mate 30 и возможно уже там будут реализованы возможности, продемонстрированные в видео. Презентация Mate 30 и Mate 30 Pro состоится 19 сентября.
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